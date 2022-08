Petro pedirá a los Estados Unidos cambiar la política antidrogas

El presidente de la República Gustavo Petro llegó al municipio de El Tarra donde desarrolló el consejo de seguridad con las autoridades civiles y militares, para escuchar a los Catatumberos en sus necesidades. El jefe de estado aseguró desde la región del Catatumbo que ha solicitado a los Estados Unidos cambiar la política antidrogas y la calificó como un fracaso.

“Lamentablemente desde el año pasado el Catatumbo y especialmente por el municipio de Tibú, EL Tarra y Sardinata se ha constituido en la primear región de exportación de cocaína del mundo, primero era Tumaco en el Pacífico ahora es el Catatumbo, desde el año pasado con 40.000 hectáreas de coca”.

“He pedido al gobierno de los Estados Unidos cambiar su política antidrogas, llamada guerra contra las drogas que solo ha dejado 1'000.000 de latinoamericanos muertos en los últimos 40 años y empieza a generar 70,000 muertes en los Estados Unidos diarias, pero no por la cocaína sino por las otras drogas inventadas que no se producen Colombia ni en América Latina sino en Taiwán y la China; el balance es realmente negativo, es un fracaso”.

“Pero antes que pueda el mundo tomar decisiones diferentes que lo hará lentamente reconociendo su fracaso, el Catatumbo tiene que tomar decisiones rápidas si queremos aislarnos de la violencia y si queremos construir la paz”.

El presidente añadió “todas las organizaciones armadas ilegales que hoy existen en el Catatumbo se han comunicado con el gobierno nacional, pidiendo abrir negociaciones de paz con ellos. Entonces es una contradicción mientras va aumentando el número de hectáreas cultivadas de hoja de coca en el Catatumbo, quiénes han vivido la violencia quieren cambiar”. Señaló

Norte de Santander actualmente registra cerca de 40 mil hectáreas de hoja de coca sembradas, convirtiendo en el principal exportador. El presidente Petro aseguró que convocará la primera asamblea de cultivadores de hoja de coca y amapola.