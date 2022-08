Con esta tributaria seríamos el país menos competitivo de la Ocde: Andi

Bruce Mac Master, el presidente del gremio de los empresarios, Andi, reiteró su preocupación con algunos aspectos estructurales de la reforma tributaria y señaló que con esta reforma no solo se desincentivaría la inversión sino que seríamos el país menos competitivo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).

“Los ciudadanos colombianos no van a querer invertir en Colombia, sino salirse del país, y el extranjero no va a querer venir a Colombia. Una decisión nuestra no puede conducirnos a autodeclararnos el país menos competitivo de la Ocde”, alertó Mac Master en una audiencia pública celebrada en el Congreso, y agregó que seríamos el país con la tasa efectiva de tributación combinada más alta de la OCDE (60,4%).

Sobre las ganancias ocasionales también señaló que “a la DIAN le va a ir muy mal” si se aprueba el incremento de la ganancia ocasional que pretende el Gobierno.

El líder gremial remató señalando que “si estas cosas no fueran rápidamente corregidas nosotros tendríamos en el muy corto plazo efectos sobre la economía de los cuales nos vamos a arrepentir”.

Entre tanto, Mac Master ha mencionado en diversas ocasiones que de los 25 billones de pesos que se espera recaudar con la tributaria, 16 billones de pesos serían de aportes de las empresas.