Denuncian que 10% de flota de TM está parqueada pese a caos en movilidad de Bogotá

Bogotá

En diálogo con W Radio, la concejala de Bogotá Lucia Bastidas denunció que la flota de TransMilenio está parqueada en los portales sin prestar el servicio en horas pico y valle. Según señaló, esto va en detrimento del servicio que tiene que volverse eje fundamental de la movilidad en la ciudad tras el caos que se vive en las vías por los trancones.

“La administración distrital tiene guardada el 10% de la flota del troncal para economizar plata, en detrimento de la calidad del viaje de los pasajeros. Hay que invertir en el servicio público, hay que meterle al transporte, pero no guardando los buses. Además, hay crisis en los conductores porque se volvió una profesión de alto riesgo, los están agrediendo, los están atacando porque hay una narrativa de odio contra el transporte público”, dijo.

Por eso agregó: “saquen la flota completa, ese 10% guardado, por favor. Desde los portales están saliendo llenos y repletos, no quieren escuchar (…) Hoy cómo está la ciudad, cómo está los del carro particular, los del transporte público, la mugre en más estaciones y la inseguridad pues no vamos hacer nada ni incentivar nada”.

Por último, dijo que el tema de los colados también tiene que revisarse ya que está afectando la prestación del servicio. De hecho, hace pocos días, se reveló que durante el primer semestre de 2022 el sistema de TransMilenio perdió semanalmente $10.608 millones por causa de los colados. Además, la tasa de evasión se ubicó en un 29,66%.

Según el Concejo, a este valor hay que sumarle lo perdido por la reventa de pasajes, donde el componente zonal (SITP o buses azules), es el más afectado con 253 puntos de venta ilegal de pasajes. En lo corrido de 2022 se han bloqueado 9.856 tarjetas, superando la cifra de todo el 2021 que fue de 9.601 tarjetas.

A esto se suma que a pesar de que el transporte público sigue siendo el principal medio de movilidad para uno de cada 2 ciudadanos, “los niveles de insatisfacción son amplios especialmente en la población ubicada por encima de los 46 años. El 47,5% de los usuarios entre 46 a 55 años y el49,3% de las personas mayores de 55 años, se mostraron inconformes por el nivel de servicio”.