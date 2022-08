Lluvia de tutelas contra DIAN por error que impidió examen de ascenso

Colombia

Una lluvia de tutelas han llegado en los últimos días contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el primer concurso de ascenso para los empleados de carrera en esa entidad.

Resulta que los empleados tenían que presentar una certificación de competencias y/o certificación competencias conductuales, pero muchos no la pudieron descargar pues pese a que la entidad generó un enlace para expedir ese certificado, no les descargaba ese certificado sino un reporte. Por eso, los funcionarios afirmaron en su momento que alrededor de 700 personas de carrera no fueron habilitadas para presentar el examen escrito.

Justamente por eso jueces admitieron varias tutelas y le ordenaron a la DIAN, en el último minuto, que expidieran la certificación.

Sin embargo, desde el sindicato de la DIAN aseguran que alrededor de 500 funcionarios no pudieron presentar el examen que se realizó este domingo 28 de agosto y por eso la avalancha de tutelas continuará.

De hecho, en una tutela fallaron a favor de un funcionario y le dejarán presentar la prueba como medida cautelar.