Condenan a hombre que admitió el homicidio de la psicóloga Adriana Pinzón

Los elementos de prueba presentados por la Fiscalía General de la Nación fueron determinantes para que un juez de conocimiento condenara a 28 años de prisión a Jhonatan Torres Campos, quien aceptó voluntariamente haber asesinado a su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón Castellanos.

La contundencia de las evidencias presentadas por una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, lograron demostrar la participación intelectual y material de Torres Campos en el homicidio.

Además de la pena de prisión impuesta, el condenado deberá cancelar una multa de 799.998 salarios mínimos legales vigentes; además de afrontar una inhabilidad por 18 años para ejercer derechos y funciones públicas.

Desde el momento en el que se conoció la desaparición de la psicóloga Adriana Pinzón, el pasado 7 de junio en Zipaquirá (Cundinamarca), la Fiscalía activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU); y a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, puso en marcha un plan metodológico que permitió esclarecer el crimen.

Cabe recordar que la necropsia realizada a la psicóloga Adriana Pinzón arrojó que fue asfixiada por su cuñado, Jonathan Torres.

Los peritos de Medicina Legal encontraron heridas realizadas con un arma corto punzante en el cuerpo de la mujer.

Jhonatan Torres Campos aceptó su responsabilidad en el crimen de la psicóloga

Anteriormente, Jonathan Torres Campos reconoció su responsabilidad en el crimen de su cuñada, la psicóloga Adriana Pinzón.

“Tengo arrepentimiento del acto que cometí (…). Me arrepiento mucho. En su momento haré lo posible para poder ayudar a la Fiscalía a esclarecer los hechos”, dijo el procesado al pedir perdón y agregó manifestó que teme por su vida.

“... En ese momento, no sé, me acaloré y perdí el control de mí mismo señor juez. Lo lamento mucho (...) No fue nada económico sino pasional”, explicó.