Decían que no querían trabajar con la niña de los biopolímeros: Jessica Cediel

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 48 meses de cárcel contra el médico Martín Carrillo, quien inyectó biopolímeros a Jessica Cediel. A propósito de esta decisión, la modelo y presentadora confesó en La W cómo ha sido su proceso.

Además de las consecuencias en su salud, aseguró que resultó afectada en su carrera profesional por cuenta de los procedimientos a los que se debió someter para eliminar los biopolímeros de su organismo.

“Han sido muchos los costos emocionales y económicos de esta situación, por esto perdí campañas en el 2011, me cerraron muchas puertas. La gente decía que no quería trabajar con la niña de los biopolímeros”, reveló Jessica Cediel.

Su camino espiritual

Además de las afectaciones en su trabajo, aseguró que cuando se sometió a las primeras cirugías recibió todo tipo de señalamientos que la llevaron a buscar un refugio espiritual.

“Recibía señalamientos, decían que ‘es el colmo’, que ‘cola granulada, cola de plástico’. Muchos improperios a mi persona y a mi humanidad, creo que es incalculable. Ni todo el oro del mundo ni 50 centavos devuelven mi salud, ya no hay nada que hacer”, aseguró.

Por eso, relató que se acercó a un camino espiritual. “Después de la tercera cirugía no podía más, me arrodillé a las 3:00 de la mañana y Dios me habló a través de la palabra”, contó.

A continuación, escuche la entrevista completa con Jessica Cediel. En el encabezado, sus declaraciones sobre la vez que perdió campañas por la batalla que enfrentaba por su salud.