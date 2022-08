La última vez que Jessica Cediel habló con el médico que la inyectó, ¿qué le dijo?

La W dialogó con la reconocida presentadora Jessica Cediel. La también modelo ha enfrentado una batalla judicial en los últimos 11 años para encontrar justicia por el caso del médico Martín Carillo, quien le inyectó biopolímeros en sus glúteos en 2009.

A propósito de la condena por 48 meses contra el médico y que dejó en firme la Corte Suprema de Justicia, ella reveló cuándo fue la última vez que hablaron en persona y fuera de los estrados judiciales.

¿Qué le dijo el médico a Jessica Cediel?

Según contó Jessica Cediel, esa última conversación fue en el consultorio de Carrillo cuando ella estaba a punto de someterse a la tercera de las cinco cirugías que afrontó para eliminar los biopolímeros de su cuerpo.

“Después de que le hice reclamo en el 2011 y él me contesto en su oficina, en la 104 con 15, cuando le hice el reclamo después de hacerme la segunda cirugía, fue la última vez que hablamos. Fui al consultorio con mi mamá, le dije Martín ‘me paso esto’ y él me contesto en su oficina: ‘se me olvidó decirte que en el 2009 salió un lote de producto falso’”, relató Cediel.

La modelo también le reclamó por esta confesión que le hizo dos años después de que ella se había sometido a la inyección de biopolímeros, pese a que ella asegura que fue engañada en este procedimiento.

“Ahí le dije ¿cómo es posible que no me digas? Estamos en 2011 y si no tengo la sintomatología jamás me doy cuenta. Él me dijo: ‘tranquila, no te hagas nada, esto te lo quito con productos homeopáticos’”, agregó Jessica Cediel.

Finalmente indicó que se “sintió traicionada” por el médico y recalcó que en su caso la responsabilidad la debe asumir el médico.

A continuación, escuche la entrevista completa con Jessica Cediel. En el encabezado, sus declaraciones sobre la vez que habló con Martín Carrillo.