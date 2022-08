Que no haya temor por investigar funcionarios del gobierno: Petro al nuevo contralor

En las últimas horas el presidente, Gustavo Petro, posesionó a Carlos Hernán Rodríguez como nuevo contralor del país. Allí el jefe de Estado colombiano fue enfático en enviar un mensaje para que el nuevo líder de este órgano de control trabaje desde la independencia.

“Le he pedido que no haya ninguna distinción y temor alguno por investigar por cualquier actuación administrativa de funcionarios del gobierno de cualquiera su niveles. Que goza de la más absoluta independencia, que no debe tener ninguna aprehensión de ningún tipo porque se trata desde la perspectiva de control fiscal de detener el que el dinero público se evapore sin cumplir su función social”, dijo el presidente durante la posesión.

De igual forma, el mandatario se refirió a la corrupción que ha marcado el país, " la corrupción es la que ha entregado al Estado a las mafias y que se ha llegado momento evolución de la corrupción en Colombia donde sectores del estado dirige el delito y no la lucha contra delito en esa medida que hacer una enorme esfuerzo porque no logra dimos la paz no lograremos reducido niveles de violencia”.

Finalmente, el presidente fue enfático en decir, “es independiente de nosotros. Usted tiene la responsabilidad mayor al lado mío de garantizarle a sociedad colombiana que el Estado es de la sociedad y el Estado jamás será el crimen del derroche, del mal uso de dinero público”.