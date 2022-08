No se debe usar personas y desecharlas como papel higiénico: congresista de la Liga

Tras conocerse que el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción excluyó a los representantes de la Cámara Juan Manuel Cortés y Erika Tatiana Sánchez, se conocieron varias reacciones.

Por ejemplo, Juan Manuel Cortés, representante a la Cámara por Santander, quien se inscribió con el movimiento Liga Anticorrupción, indicó que se siente decepcionado y defraudado e incluso, usado por el senador Rodolfo Hernández y su equipo.

El congresista explicó que todo comenzó cuando salió la personería jurídica a nombre del partido Liga Anticorrupción, en el que nunca se les tuvo en cuenta para la creación de los estatutos.

“El ingeniero le faltó la filosofía de no mentir, no robar, no traicionar. El ingeniero le faltó a esa filosofía de no traicionar. Uno no puede estar usando a las personas y desechándolas cómo papel higiénico, uno tiene que valorar el esfuerzo que hace cada persona por ayudarle a construir”.

Para Cortés fue una gran sorpresa que ya no hiciera parte del partido y su forma de enterarse se dio través de el comunicado de prensa que se emitió desde la Liga.

Contó que él empezó a trabajar con el ingeniero desde que inició el proceso de la revocatoria de Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, y posteriormente, en medio de la campaña presidencial, Cortés habría recorrido el departamento de Santander junto con otras personas en el que recogió 120 mil firmas.

“Me sorprende porque a Socorro le tengo un cariño enorme, no se dónde estaba ella cuando recogí firmas para revocar al alcalde Cárdenas, o no se dónde estaba, sé que es una buena administradora de HG, pero al momento de recoger las firmas para la Presidencia de la República, yo recogí más de 120 mil firmas y todos los santandereanos lo saben, recogí más de 50 mil firmas para la candidatura a la Cámara, yo no sé dónde estaba Socorro que dice que no trabajamos con ellos, eso es lo que más me sorprende”, dijo.

La W consultó con la congresista Erika Tatiana Sánchez, quien reconoció que el trato de la directora de la Liga, Socorro Oliveros, no ha sido el mejor. Además, porque no los reconocieron teniendo en cuenta de todo el apoyo y aporte económico durante la campaña política.

“Nunca se nos llamó, nunca se nos convocó, ni a Marelén Castillo, por parte del equipo del ingeniero Rodolfo para que aportáramos en los estatutos o que hiciéramos parte de la mesa directiva, nosotros indagamos y se nos negó la participación de los estatutos, supimos que no nos iban a tener en cuenta. En cuanto a los tratos, yo estoy apoyando al ingeniero en proyectos de ley, pero no tenemos la mejor relación con la señora Socorro, el trato de ella no es el mejor, desconoció todo lo que hicimos. Nunca recibimos un peso por parte de la Liga, no se tuvo en cuenta el sacrificio que hicimos”.

Anotó que le tiene un aprecio enorme al senador Rodolfo Hernández, sin embargo, aclaró que la decisión de este partido fue tomada por Socorro Oliveros, directora de la Liga, aludiendo a que no fue ella la que se aprovechó de este movimiento, sino ese equipo que decidió excluirla.

A través de redes sociales, dio respuesta al pronunciamiento de la Liga, y explicó que pactó con el Partido Centro Democrático una coalición para ejercer oposición y por eso fue elegida segunda vicepresidente de la corporación declarándose una representante a la Cámara independiente.

“No fui yo quien se aprovechó de sus banderas para hacerse elegir, fue el ingeniero Hernández y su familia quienes decidieron excluirnos sin fórmula de juicio de su partido Liga de Gobernantes Anticorrupción”, dice el documento.