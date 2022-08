Volodimir Zelenski acusa a Rusia de provocaciones ante visita de OIEA a Zaporiyia

Volodimir Zelenski. (Photo by Emin Sansar/Anadolu Agency via Getty Images) / Anadolu Agency

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó este martes a Rusia de no detener las “provocaciones” en los lugares por donde la misión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) debe pasar para llegar a la central nuclear de Zaporiyia.

“La situación en la ZNPP (central nuclear de Zaporiyia) y en Enerhodar, en los alrededores, sigue siendo extremadamente amenazante. Los ocupantes no abandonan la planta, continúan bombardeando y no retiran sus armas y municiones del territorio de la central nuclear. Intimidan al personal de nuestra planta. El riesgo de un desastre de radiación debido a las acciones rusas no disminuye ni una sola hora”, dijo Zelenski en su habitual discurso nocturno.

Recordó que representantes de la OIEA ya llegaron a Ucrania y visitarán la central nuclear. “Es una misión importante y estamos haciendo todo lo posible para que sea segura y funcione a plena capacidad”, afirmó.

“Desafortunadamente, Rusia no detiene las provocaciones precisamente en aquellas direcciones desde las que se supone que la misión debe llegar a la estación. Pero espero que la misión del OIEA pueda comenzar su trabajo”, añadió.

Solo Ucrania, según Zelenski, puede garantizar que todos los procesos en la planta se llevarán a cabo de acuerdo con los estándares y bajo control. “Rusia simplemente no lo necesita”, dijo.

Además, el presidente ucraniano denunció que este martes los ocupantes rusos “bombardearon brutalmente Jarkiv, Mikolaiv y otras ciudades. “Y casi en todas partes: infraestructura civil exactamente”, añadió.

Zelenski informó de que solo un bombardeo ruso de Jarkiv se cobró la vida de cinco personas el martes y que otras 12 resultaron heridas.

El presidente pidió a los ucranianos en Crimea que se mantengan alejados de las instalaciones militares rusas, y que informen a los servicios especiales de Ucrania de toda la información que sepan sobre los ocupantes “para que la liberación de Crimea pueda ocurrir más rápido”.

Por otra parte, dijo que el parlamento aprobó varias leyes y ratificaciones importantes que nos acercan a la Unión Europea.

Indicó que ha firmado documentos sobre la adhesión al Convenio sobre la Simplificación de las Formalidades en el Comercio de Mercancías y al Convenio sobre el Procedimiento Común de Tránsito, que son “la implementación real del régimen aduanero sin visado. Lo hicimos en tiempo récord y de manera totalmente coordinada, todos los poderes del Estado”.

Ucrania será un miembro de pleno derecho de la UE, sentenció, “y ya estamos más cerca de Europa que en cualquier momento en décadas anteriores”, insistió.