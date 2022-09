Cortes de energía y cobros excesivos: las quejas en Quibdó en los últimos 20 años

Sigue La W reveló detalles de las fallas en el sistema de energía en Quibdó, Chocó. En la ciudad, denuncian que constantemente cortan el servicio y hay cobros excesivos por parte de Dispac, que es la empresa encargada de suministrarlo desde el 2016.

Los habitantes aseguran que llevan casi 20 años esperando soluciones por parte de cada uno de los gobiernos que les han prometido mejoras en el servicio de energía. Sin embargo, actualmente pueden enfrentar cortes de luz por horas.

A propósito de esta situación, Sigue La W conversó con Ana Julia Hidalgo Ruíz, quien es docente de la Universidad del Chocó Diego Luis Córdoba y es miembro del Comité de Salvación y Dignidad del Chocó.

Según contó, ha llegado a afectar sectores como la salud, la educación, a las entidades financieras y hasta a privados que quieren comenzar proyectos de inversión en Quibdó.

“El Chocó tiene un sistema de energía bien deficiente y tiene más del 40% de su territorio que no está interconectado. Los municipios que está interconectados son los que están sobre la vía carreteable”, aseguró sobre el panorama que se vive en el departamento y que ha afectado a la ciudad de Quibdó.

Sobre la situación en la región, agregó: “el servicio de energía es bastante precario, donde no hay servicios públicos de calidad, no llega la inversión. Por ejemplo, una envasadora de leche no llega y no va a montar productos lácteos cuando no llega la energía”.

Por su parte, Luz Marina Ríos, concejal de Quibdó, aseguró que citaron a debate de control a Dispac porque también han encontrado “abusos” en los cobros de las facturas de energía.

“Las personas, a pesar de ser vulnerables, buscan la manera de pagar el servicio así sea aguantando hambre. ¿Cómo es posible que a una persona que es estrato 1 le cobran $80.000, $150.000?”, reveló Ríos.

También contó que las mediciones frecuentemente no las hacen teniendo en cuenta los subsidios a los que tienen acceso algunos sectores. “Por el esquema diferencial tenemos derecho a un subsidio, ¿dónde está el subsidio? Tenemos que hacer una comparación, somos una población vulnerable, ¿cómo es que le están saqueando así el bolsillo a las personas?”, expresó.

¿Qué dicen las autoridades?

Martín Sánchez, el alcalde de Quibdó, confirmó que las quejas de los usuarios coinciden en los constantes cortes y las altas tarifas en el servicio de energía que presta Dispac.

“Este Gobierno tiene que cambiar el modelo de gestión, es del Estado, pero le dan a un operador, le falta ese sentimiento que debe tener con la comunidad. Si estuviera en nuestras manos, haríamos el cambio, pero el reclamo se lo tenemos que hacer al Estado colombiano”, dijo.

Finalmente indicó que han realizado los reclamos a otras administraciones, pero continúan con las fallas. Sigue La W intentó comunicarse con Dispac, pero la jefe de comunicaciones dijo que se revisarán las fechas de los cortes de energía para emitir una respuesta en los próximos días.