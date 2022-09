Corte estudia demanda que pide tumbar multas al exhibicionismo

La Corte Constitucional admitió para su estudio una demanda que pide tumbar las multas al exhibicionismo, puntualmente se trata de un artículo del Código de Policía que sanciona a quienes molesten a la comunidad con este tipo de actos.

Para el demandante se trata de que, al exigirle a la comunidad prohibir el exhibicionismo, se le está privando de una forma de expresión, libertad y desarrollo a la personalidad contemplados en el Estado de Derecho.

Argumenta la demanda que el exhibicionismo se refiere a la exposición de los genitales, por ende no debió haber sanciones a diferentes personas que han utilizado topless en playas que por ejemplo, no son nudistas porque no había una prohibición explícita en la ley.