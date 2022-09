Polémicas declaraciones de la MinMinas pidiendo “decrecer sus modelos económicos”

En el Congreso Nacional de Minería en Cartagena, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, lanzó varias declaraciones que han generado polémicas porque les pide a los países que ella cataloga como “altamente consumidores”. Vélez se atrevió a invitar a esas economías a decrecer, para evitar lo que ella define como un “extractivismo exacerbado”.

Al plantear los desafíos del sector minero, pensado desde la política del gobierno del presidente Gustavo Petro en la que la preservación de los recursos naturales es clave. Vélez dijo que, “no solamente nosotros tenemos que pensar en cómo vamos a sacar y aumentar nuestra capacidad de exportar, en este caso, por ejemplo, minerales que pueden ser interesantes para la transición energética a nivel global sino también como moderamos esa demanda que existe a nivel global”.

Y lanzó una de las declaraciones que más le ha merecido críticas tanto entre líderes del sector como en las redes sociales: “(…) eso tiene que ver con que hay países que son altamente consumidores que deberían estar en este momento pensando en cuáles son sus modelos de decrecimiento económico, para precisamente dejar de demandar de nosotros, que somos generadores, ese extractivismo exacerbado”, precisó.

“Nosotros necesitamos también en el marco de esta geopolítica global exigirle a los otros países, que comiencen a decrecer en sus modelos económicos, porque de ese decrecimiento depende también que nosotros logremos un equilibrio mayor y que los impactos del cambio climático nos afecten menos”, continuó explicando.

El malestar ante el planteamiento de Vélez fue inmediato. Tanto que en el escenario empezaron a escucharse los murmullos de los asistentes, a lo que la Ministra respondió con un llamado al orden. “Ay, como yo lo diría a mis estudiantes, por favor en la segunda fila, los de la mano derecha, si nos hacen silencio para poder seguir”, dijo.

Suspendió rueda de prensa

Tras esas polémicas declaraciones en el auditorio, Vélez ofreció una rueda de prensa junto a la ministra de Ambiente Susana Mohamad. En este escenario no pudo responder al tema del decrecimiento económico, porque en medio de la ronda de preguntas suspendió la rueda de prensa.

“Son como 50 preguntas en una. Me dejas hablar, porque sino no puedo responder. Bueno, entonces esto se acaba acá”, dijo y se fue dejando a la prensa con varios interrogantes.

Esta no es la primera vez que Vélez deja a la prensa plantada. Hace una semana, también en Cartagena, había señalado la posibilidad de implementar unos incentivos tributarios para las empresas que empezaran el proceso de descarbonización.

Cuando los periodistas intentaron abordarla para que explicara esos incentivos, Vélez se fue por la puerta trasera del escenario y no atendió el llamado. Su equipo de prensa hizo esperar a los periodistas, para consultarla sobre la posibilidad de responder algunas preguntas y la respuesta fue tajante: “no, no va a hablar”.

Incluso, algunos de sus comunicadores plantearon la posibilidad de enviar simplemente una declaración ya grabada, sin posibilidad de contrapreguntas.