Modelo del falso servicio: nueva modalidad para extorsionar bajo ofertas de empleo

Sigue La W continúa haciendo seguimiento a los casos de secuestro y extorsión que han sido denunciados por varios profesionales en diferentes zonas del país.

Esta vez conoció la denuncia del arquitecto Andrés González, quien asegura que ha sido contactado en seis ocasiones por delincuentes que se hacen pasar como oferentes de empleo.

Según relató, “yo fui contactado hace unas tres semanas por primera vez, desde entonces ha recibido seis llamadas. Ellos buscan profesionales que se dediquen a temas de construcción, buscan la excusa de hacer alguna remodelación en casas rurales para citarlo a uno y llevarlo hasta esos sitios”.

Asimismo, explicó que las llamadas son originadas desde diferentes números de celular, por lo que es imposible rastrearlos.

“Yo creo que lo que buscan es generar una expectativa de una oportunidad de trabajo y ese es como el gancho o el argumento para poderlo citar a uno fuera de Bogotá. En la primera ocasión yo estuve a punto de ir”, dijo.

En cuanto a las razones que tuvo para sospechar de las llamadas, González especificó que al pedir más información para entender de qué se trataba el proyecto y la insistencia para la cita, notó algo sospechoso.

“Hubo varias cosas que me hicieron desconfiar, lo primero fue la forma de expresarse de la persona que me contactó y lo otro fue la ubicación. A pesar de que yo había confirmado la cita, preferí no ir. Llamé a un amigo, oficial activo de la Policía, y fue él quien me alerto sobre el riesgo y la existencia del modelo de extorsión”, agregó.

Modus operandi desde las cárceles

En la entrevista también participó el teniente coronel Carlos Eduardo Téllez, comandante del Gaula Metropolitana de Bogotá, quien indicó que la mayoría de las llamadas se generan desde las principales cárceles del país.

“Lo que le pasó a Andrés realmente evidencia de la modalidad del falso servicio. Estos delincuentes llaman a diferentes comerciales generando estas expectativas laborales, especialmente en zonas rurales, haciendo que el comerciante de desplace a esos lugares”, explicó.

Por otra parte, dejó claro que “cuando estamos hablando del secuestro psicológico no hay una presencia física del delincuente, solamente es a través de la llamada, pero hay que tener en cuenta que en algunos casos, muy pocos, se ha presentado la presencia física del delincuente”.

Para finalizar, comentó que “hemos evidenciado que la mayoría de esos casos se realizan de algunos centros carcelarios del país, especialmente en las ciudades capitales”.

