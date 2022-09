Natalia Reyes hará parte de una producción de Hollywood al lado de Kerry Washington

La actriz colombiana Natalia Reyes hará parte de ‘Shadow Force’, producción de Hollywood que será rodada en Colombia y liderada por Kerry Washington y Omar Sy.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, la actriz afirmó que este es uno de sus mejores proyectos, una gran noticia luego de haber salido de los años de pandemia y del primer año de su hija.

“Llego a los castings por medio de una agencia de Estados Unidos, me dijeron que el director estaba en Bogotá buscando una actriz y que me quería conocer, me encontré con él, es muy divertido”, afirmó.

Asimismo, indicó que ya iniciaron el rodaje luego de varios entrenamientos en los que conoció a Kerry Washington, quien interpretó a Olivia Pope en la serie de televisión de drama político ‘Scandal’, y se convirtió en un referente del séptimo arte.

“Es una actriz norteamericana, es una activista, hemos tenido ensayos, llevo varios días en entrenamientos y en manejo de armas, y es una mujer super dulce, amorosa y generosa. Ya nos hemos dado un par de patadas”, dijo.

Del mismo modo, comentó que, aunque es un nuevo reto para ella, se siente feliz de hacerlo en su amada Colombia, situación que ayudará a la economía del país.

“Dentro del guion este es un equipo de fuerzas especiales de varias partes del mundo que se han escapado, entonces el lugar donde deciden esconderse es en una isla del Caribe Colombiano, en la realidad financiera es algo maravilloso para la economía colombiana”

Por último, habló de lo que se viene, de los proyectos que presentará y las fechas en las que la podremos ver en la pantalla grande.

“Este 2022 puede que ruede algo más, pero ya esto y las siguientes producciones se van a ver el próximo año”.

Natalia Reyes, quien se destaca por su papel protagónico en Terminator, tiene algunos pendientes en España, lugar en el que rodará producciones más “cercanas a la realidad”.