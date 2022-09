Susana Boreal les responde a sus críticos: “puedo hacer política y cantar”

La representante a la Cámara del Pacto Histórico, Susana Boreal, respondió a las críticas por haber cantado el ‘Ave María’ durante el congreso internacional de ANDICOM.

“He cantado toda mi vida y lo seguiré haciendo, no suelo responder ataques porque ese no es el debate. Pero aquí sí les cuento que pierden el tiempo: cantar no es un insulto para mí, es un ejercicio maravilloso. Puedo hacer política y cantar, estudiar y cantar”, dijo en su Twitter.

Sobre las razones de su interpretación en el evento de las TIC, la congresista explicó que sus colegas y los directivos de Tigo, Claro, WOM, la Agencia Nacional del Espectro y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones le pidieron que cantara después de su intervención.

“Y cantaré, cantaré, cantaré hasta que nos incomode más la muerte, la intolerancia y la desigualdad que una mujer joven trabajando y haciendo política de forma diferente y eficiente”, sostuvo.

