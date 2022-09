Tengo problemas con el licor, he tocado fondo: Alex Flórez tras polémica

El congresista de la República Alex Flórez reapareció con un nuevo video en redes sociales luego de la polémica con un policía en Cartagena. En las imágenes reconoció que tiene un problema con el alcohol.

“Estoy dándole la cara al país dado los recientes acontecimientos y asumiendo que me equivoqué. Estos días no han sido fáciles para mí. Luego de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, quiero reconocer que tengo problemas con el licor”, aseguró.

Destacó que no había aceptado su problema, “pues es una condición socialmente aceptada y a la que no se le da la importancia suficiente”.

Asimismo, destacó que su problema con el trago le ha hecho tener inconvenientes con sus allegados.

“Mi problema me ha causado dificultades con mi familia, amigos y personas que han confiado en mi palabra y mi proyecto político”, dijo.

Por otro lado, rechazó que hayan vuelto “un chiste” su situación. “Lamento y es triste que existan personas que hoy se burlan de esta situación, algo tan personal, íntimo y delicado”.

Además, reconoció que no puede superar su “problema” solo: “No es así, necesito ayuda. He decidido reiniciar el tratamient buscando apartar y para siempre de mi vida el alcohol”.

Finalmente, anunció que trabajará en una agenda legislativa “para hacerle frente a estos problemas que pasan desapercibidos”.