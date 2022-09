Emisoras de paz: adjudicaron más de $9.000 millones sin estudio técnico externo

Colombia

En diálogo con W Radio, Angie Espinosa, facilitadora de desarrollo de Import System S.A.S, denunció el proceso de licitación que adelanta RTVC para la “adquisición de equipos de emisión y transmisión para cuatro emisoras de paz definidas en el Punto 6 del Acuerdo de Paz”.

Estas emisoras están ubicadas en San Vicente del Caguán, Caquetá; Tumaco, Nariño; San José del Guaviare, Guaviare; y Fundación, Magdalena.

Esta vez, La W conoció un nuevo documento que demuestra que, ante las advertencias de los proponentes, el 9 de agosto de este año, la ordenadora del gasto de RTVC, Alejandra Barbosa, le pidió al director de tecnologías de RTVC, Orlando Bernal, un concepto técnico de una entidad externa sobre los equipos para transmitir la señal de las emisoras de paz.

Llama poderosamente la atención que el director de Tecnologías Convergentes de RTVC decide no hacer dicho estudio argumentando que eso no estaba incluido en la planeación del proceso.

“El concepto solicitado no puede ser contratado por esta dirección en este momento, no en el marco del contrato de AOM vidente ni a cargo de los recursos asignados a esta dependencia, pues dicha actividad no está incluida en la planeación de la presente vigencia”, dice Bernal Díaz a la petición de concepto técnico.

Lo cierto es que la funcionaria que solicitó el estudio técnico en un principio fue sorpresivamente apartada del proceso. El contrato, por un valor de $9′987.619 millones de pesos, fue entregado, como se advirtió, a la empresa alemana Rohde & Schwarz Colombia y nunca se realizó dicho estudio.

A eso se suma el proceso de investigación en contra de William Arroba, miembro del Comité Evaluador quien, durante una reunión virtual de RTVC, proyectó por error la imagen de su WhatsApp donde evidenció que estaba chateando con Alejandro Jaramillo, apoderado de la empresa que se ganó el contrato Rohde & Schwarz Colombia.

Por este hecho, el martes 9 de agosto de 2022, la subgerente de Soporte Corporativo, Luz Alejandra Barbosa, ordenó iniciar una investigación en contra del señor Arroba.

Aunque el proceso ya se adjudicó, hasta la fecha no se ha dado respuesta a esta solicitud por parte del Control interno ni control disciplinario.

Se espera que, en los próximos días, se presente una demanda de nulidad en contra de este proceso público que busca poner al aire cuatro emisoras de paz y que ya ha tenido varias denuncias en su contra.