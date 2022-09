Roban 12 millones de pesos en iglesia de sector exclusivo del área de Bucaramanga

El robo sucedió en la capilla del condominio Ruitoque, en el kilómetro 7, un lugar prestigioso del área metropolitana de Bucaramanga y en donde la seguridad es extrema para poder ingresar

El padre José Fernando Díaz Tarazona, de la capellanía, contó que el sujeto que se hizo llamar como Juan Pablo ingresó a la casa cural y sacó la bolsa de la propina que entrega voluntariamente la comunidad en la eucaristía.

Además, relata el cura que se llevó las tarjetas de crédito y demás documentos. Explicó que en esa bolsa habían un aproximado de $12 millones para pagar el sustento de ese mes.

"A las 9 a.m. se desarrollaba la eucaristía, y mi sobrina estaba en el despacho cuando un individuo vestido de pantalón blanco, chaleco negro, camisa de manga blanca, morral gris entró por la capilla, por las cuerdas de pua y entró a la casa cural, fue robada, un ladrón entró a Ruitoque condominio, el ladrón violentó una puerta de la casa cural, eso, mientras estábamos en la misa, rompió una puerta, extrae la bolsa con la limosna, la capilla no tiene cosas externas, se sostiene con la limosna de la mía, no hay cuota de la comunidad, yo pago los servicios, fue la limosna de un mes, luego, se llevó mi cartera con mí cédula, tarjeta sacerdotal, tarjetas de crédito".

Finalmente, las autoridades pudieron evidenciar por las cámaras de seguridad que el sujeto sí vestía de esa manera como describió el padre. Por el momento, se desconoce de su paradero.