Jefe de campaña presidencial de Rodolfo Hernández renunció a la Liga Anticorrupción

Oscar Jahir Hernández, quien fue el jefe de campaña presidencial de Rodolfo Hernández, y prácticamente, la mano derecha del hoy senador, anunció su retiro al partido Liga de Gobernadores Anticorrupción.

Explicó que hay excelentes relaciones con el ingeniero y ex alcalde de Bucaramanga. Sin embargo, enfatizó que Hernández está distanciado de las decisiones administrativas que se están tomando al interior de la Liga.

“La campaña fue fuerte, Rodolfo es un hombre sano, eso pudo haber pasado una factura, debe estar cansado en lo moral porque estaba a punto se ser el presidente del país,. Sus ocupaciones de viajes a Bucaramanga, en el senado, quizá eso no le está permitiendo que se concentre en la estructuración del partido y ha dejado eso en otras personas. Colombia le está haciendo un llamado para que enfrente esta situación y saque fuerzas; la gente lo quiere escuchar a él, él tiene que volver a tomar las riendas de este barco”.

Esta situación ha hecho que, para Oscar Jahir, no se atienda a la gente, a la comunidad que necesita ser escuchada. Además, de que no se estaría realizando política en este movimiento.

Insinuó que Rodolfo Hernández tiene clara la forma de comunicarse con la gente, pero, en la Liga el error que tienen es no saber comunicar.

“La política debe hacerse con las personas, y la forma de dirigir el partido no va de la mano con las expectativas que yo tengo. Es decir, hay una parte gerencial con la que se va a manejar el partido y yo no sirvo para eso, yo estoy para estar con la gente, escuchar sus anhelos, encerrarme en la oficina no es lo mío. Rodolfo se destaca como un excelente comunicador, el sabe cómo es, pero se ha apartado de las decisiones directivas al interior del partido y ha dejado las decisiones en manos de personas que reconocen que no son políticas; y no saben de política y el peor error es que no saben comunicar. No hay relación con la gente”.

La semana pasada hubo rechazo total por parte de Juan Manuel Cortés y Erika Sánchez, congresistas de Santander, al no ser tenidos en cuenta en la integración del partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, aclarando que, fueron los que estuvieron desde el principio con el ingeniero en su campaña presidencial.