Tercerización laboral: ¿qué pasaría en Colombia si se elimina?

En el sector empresarial ha surgido preocupación por cuenta del anuncio de una reforma laboral en el Gobierno de Gustavo Petro, pues se ha hablado del fin de la tercerización laboral.

Desde este gremio se ha asegurado que cerca de 600.000 trabajadores y dos millones de familias en Colombia se verían afectadas si se acaba la tercerización laboral en el país.

Miguel Pérez, presidente de Acoset, aseguró que desde el Ministerio del Trabajo habría una “confusión” por cuenta del funcionamiento de la tercerización laboral. Además, indicó que cuando se habla de este término, no necesariamente se hace referencia a un “trabajo precario”.

“La temporalidad es de los servicios, no del trabajador. El trabajador puede ser permanentemente rotativo, esto se da con las economías de globalización y la necesidad de los sectores de atender situaciones estacionales o temporales. Esto favorece al trabajador y da respuesta a las necesidades de los distintos sectores”, explicó.

También dijo que se han realizado tercerizaciones laborales ilegales, pero esta figura no implica una vulneración en los derechos de los trabajadores.

“El trabajador en misión se contrata con todas las garantías de ley, se establece que no puede ser discriminado, no puede tener discriminación en cuestiones de alimentación, transporte y recreación, no puede salirse del código laboral. Se está presentado a través del uso ilegal de la figura, las cooperativas del contrato sindical han sido un problema”, aseguró.

Por su parte, Jaime Tenjo, analista laboral de la Universidad Javeriana, coincidió con Pérez al asegurar que la tercerización laboral no implica una situación ilegal en el empleo.

“La ministra del Trabajo está confundida, una cosa es la tercerización y otra cosa los trabajos a través de agencias de servicios temporales. Algunas, aunque no sean ilegales, pueden ser hechas con el objetivo de disminuir costos, como por ejemplo contratando con terceras empresas algunas actividades como la limpieza”, dijo.

A continuación, escuche la conversación con los expertos sobre la tercerización laboral.