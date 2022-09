Andesco pide al gobierno crear fondo para cubrir pérdidas de empresas de energía

Al instalar el Congreso Andesco, el presidente de esta organización de empresas de servicios públicos, Camilo Sánchez, indicó que es necesario que el entrante Gobierno del presidente Gustavo Petro aporte recursos al fondo de estabilización que permita que dineros del Estado cubran parte de las pérdidas de las compañías prestadoras del servicio de energía, para que pueda bajar la tarifa en regiones como el Caribe colombiano.

Sánchez rechazó la propuesta que han hecho desde el Congreso de la República de intervenir o eliminar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) e indicó que este debe ser un tema técnico y no político.

“El Gobierno está haciendo una reforma tributaria, de esa reforma se tienen que destinar unos recursos mientras se hace la parte técnica que no es solamente decir que vamos a marchar o a que vamos a acabar con las Creg, porque esa no es la solución de fondo, la solución de fondo es mirar que no sigan creciendo los servicios como están creciendo ahora”, dijo.

El presidente de Andesco expresó que no tiene ningún sentido salir a marcharle al presidente Petro, cuando el impacto que se está sintiendo en el aumento de los servicios es producto de decisiones tomadas en el gobierno de Iván Duque.

“Esto es técnico, esto no es tomar decisiones simplemente políticas (…) Una decisión política puede ser más peligrosa que otra cosa, por eso tenemos que sentarnos, dar un periodo de gracia, el gobierno tendrá que poner recursos, las empresas fuentes de plazo para hacer estos procesos, y ya entregamos a la nueva ministra la propuesta de los cuatros gremios de energía”, señaló Sánchez.

Para hoy en la tarde se tiene prevista una reunión entre Sánchez y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, en la que justamente le presentará en detalle esa propuesta del fondo de estabilización que han planteado las empresas de servicios públicos en este arranque del Congreso Andesco, en la capital de Bolívar.