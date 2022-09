Se valieron de mí para firmar un contrato: campesino que denunció a César Pachón

Sigue La W conoció la historia de José Isaac Torres, un hombre que denunció al senador por el Pacto Histórico, César Pachón, por presunto constreñimiento, cohecho y abuso de autoridad.

Este campesino entregó una serie de audios que comprobarían supuestas irregularidades que ocurrieron en la UTL de Pachón cuando era representante a la Cámara y también reveló la cercanía con Andrés Flórez, quien es amigo del congresista y gerente de la empresa Faretty.

La cercanía comenzó en el año 2017, cuando le propusieron participar en un contrato para el alumbrado navideño de algunas zonas del departamento de Boyacá.

A propósito de este caso, Torres aseguró: “Andrés Flórez y César Pachón vieron mi experiencia y de eso se valieron para que firmara ese alumbrado navideño”.

Sin embargo, Torres aseguró que no le pagaron el dinero por el contrato, que superaba los $650 millones, ni la obligación con la DIAN una vez dejó que usaran su empresa y la firma para cobrar los dineros de un fondo mixto en el departamento.

“Ellos me llevan a la UTL porque les recalcaba que tenía que pagar los impuestos del contrato que se hizo y luego ellos dijeron que respondían con eso, cuando llego a la UTL me dicen que hay gastos, que todo no es gratis, y que tocaba pagar para el arriendo de la sede de Mais, se le daba ese dinero a él”, relató Torres sobre esta situación.