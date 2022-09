Amigo de César Pachón denunció al senador porque le debe dinero

Después de que Sigue La W revelara las pruebas que José Isaac Torres radicó ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia en contra del senador del Pacto Histórico, César Pachón, y contra Andrés Flórez, por presunto constreñimiento, cohecho y abuso de autoridad, por primera vez hablan dos de los implicados en el caso.

Andrés Flórez, amigo del senador Cesar Pachón y gerente de Faretty, negó que le haya pedido dinero irregularmente a Torres a partir de la firma de un contrato de alumbrado navideño en el puente de Boyacá.

En medio de este caso, Flórez reveló que también tiene una demanda contra el senador César Pachón porque le debe dinero.

“No me hablo con él desde hace muchos años. Tengo demandado al señor Pachón hasta por el arriendo, desde hace más de dos o tres años, hay otras cosas que él me debe y está en la Fiscalía”, indicó Flórez.

Sobre la situación del ahora senador por el Pacto Histórico indicó: “César en esa época era un hombre que le tocaba pedir prestado para todo, venía endeudado porque se había lanzado a la presidencia, a la gobernación, tenía muchas deudas, la situación precaria en la campaña de él fue total”, añadió.

¿Qué pasó con la denuncia de José Isaac Torres?

José Isaac Torres, un hombre que denunció al senador por el Pacto Histórico, César Pachón, por presunto constreñimiento, entregó un documento donde cuenta la cercanía que tuvo con Andrés Flórez.

También entregó una serie de audios que comprobarían supuestas irregularidades que ocurrieron en la UTL de Pachón cuando era representante a la Cámara.

La cercanía del denunciante con César Pachón comenzó en el año 2017, cuando le propusieron participar en un contrato para el alumbrado navideño de algunas zonas del departamento de Boyacá.

Torres aseguró que no le pagaron el dinero por el contrato, que superaba los $650 millones, ni la obligación con la DIAN una vez dejó que usaran su empresa y la firma para cobrar los dineros de un fondo mixto en el departamento.

“Ellos me llevan a la UTL porque les recalcaba que tenía que pagar los impuestos del contrato que se hizo y luego ellos dijeron que respondían con eso. Cuando llego a la UTL me dicen que hay gastos, que todo no es gratis, y que tocaba pagar para el arriendo de la sede de Mais, se le daba ese dinero a él”, aseguró Torres.

Por su parte, Flórez señaló: “lo que pasa es que el señor José quiere enredar a ese señor Pachón, a mí, mi buen nombre y mi empresa, necesitamos que nos diga qué parte de la plata se le embargó”.