El contrato de los $15.000 millones de la Imprenta del Valle en San Andrés

Tras la denuncia presentada en Sigue La W sobre la Imprenta del Valle, hoy llamada Impretics, en la cual se estarían firmando millonarios contratos con entidades del Estado a través de la figura de convenio interadministrativo para luego subcontratar por menor valor con terceros como empresas ONGs, este medio conoció el contrato de los 15.000 millones de pesos de la imprenta del Valle en San Andrés.

Este contrato se firmó entre Impretics y la Unión Temporal San Andrés Emprende, la cual está conformada por dos empresas, una llamada Gestión y Servicios Corporativos, y Corporación Colombia.

El representante legal de Gestión y Servicios Corporativos, Carlos Alberto Murillas, respondió ante estos cuestionamientos en los micrófonos de Sigue La W.

“Corpopaís es una entidad diferente, está ubicada a unos 60 o 80 metros de Gestión y Servicios Corporativos y parte del personal que le maneja a Corpopaís se maneja a través de una empresa de servicios temporales, la cual la señora Lucía España hace parte”, explicó.

Además, resaltó que Impretics los invitó para hacer parte de la licitación del contrato en San Andrés. “Una de las empresas tiene 16 años y la otra tiene 11 años, no es el primer contrato de logística y menos en el área social”.

De igual forma, Murillas aseguró que sí conoce al gerente de Impretics, pero dejó claro que su cercanía con la empresa es solamente por la invitación que se hizo.

Por otra parte, ante el cuestionamiento de por qué se contrata con una empresa del Valle, indicó que “no sé si en la isla haya este tipo de contratos, no conozco puntualmente el desarrollo de la isla, no sé por qué se dio el contacto entre la isla y el Valle, debe ser porque el Valle es pionero en este tipo de procesos”.

Para finalizar, comentó que “yo considero que lo que hacemos es muy bueno, no me veo en la necesidad de estar buscando si hay un proveedor con el que me pueda “amangualar”, yo tengo unas oportunidades y esas las fortalezco”.

Escuche la entrevista completa a continuación: