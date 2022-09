Para fondo de estabilización no habrá recursos de la tributaria: MinHacienda

Tras su intervención en el Congreso de Andesco, que reúne a las empresas prestadoras de servicios públicos de Colombia, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó que en la reforma tributaria pueda incluirse un fondo se estabilización para regular los altos precios de las facturas de energía en el Caribe colombiano.

Ocampo dijo que ni en esa reforma que se tramita en el Congreso ni en el presupuesto de la Nación están contemplados recursos para ese fondo.

“Hay un tema general de como de moderan esos aumentos de tarifas nacionales que es muy alto: del 26%. Entonces eso es algo que vamos a discutir. En todo caso espero que no signifique recursos del presupuesto nacional, porque no los tenemos. Será una especie de autofinanciamiento, para retrasar los aumentos en la tarifa. (...) Para ese fondo de estabilización no habrá recursos de la reforma tributaria”, dijo Ocampo.

El ministro de Hacienda detalló que el tema de ese fondo será un debate en el que su cartera participará a través de su representante en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Ocampo dijo que también deben revisarse las utilidades de las empresas prestadoras del servicio de energía.

“Es un tema en el que hay que ver también las utilidades de las empresas, para ver cómo han evolucionado, porque hay otros sectores que en el debate parlamentario han dicho que muchas de esas empresas están generando grandes utilidades. Pero el problema de la Costa es particularmente crítico por la forma en la que fueron acordadas la tarifas y yo creo que ahí tiene que haber una norma que permita revisar esas tarifas”, dijo.

La propuesta de que se incluyera ese fondo de estabilización la hizo Camilo Sánchez, presidente de Andesco, quien indicó que esto permitiría que el gobierno asuma parte de las pérdidas de las empresas prestadoras del servicio de energía.