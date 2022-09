Un año de la tragedia de Gaira que acabó con la vida de seis jóvenes

El 13 de septiembre de 2021, seis jóvenes perdieron la vida de manera trágica y uno más quedó herido luego de ser arrollados por una camioneta en el sector de Gaira en Santa Marta.

María Camila Martínez, María Camila Romero, Juan Diego Álzate Ordóñez, Elenoir Romero, Rafaela Petit y Laura Valentina De Lima, se encontraban departiendo en un establecimiento público celebrando el cumpleaños de Brayan Añez, único sobreviviente de la tragedia, cuando fueron embestidos violentamente por una camioneta conducida por el empresario samario Enrique Vives Caballero, cuando regresaban a su casa.

Alex de Lima, padre de Laura Valentina, una de las víctimas de la tragedia, dijo en diálogo con W Radio, que hace un año su vida y la de su familia cambio por completo y que será la justicia divina la que se encargue de Enrique Vives, el conductor que atropelló a ella y a sus amigos.

“La justicia terrenal no sirve para nada. Si no eres una persona de plata, la justicia para ti no existe. Para que se pueda hacer justicia debes tener dinero, poder. Él cometió un error garrafal de conducir ebrio; el auto es un arma mortal, no puedes conducir en estado de embriaguez y a él lo premian con siete años de casa por cárcel”, aseguró Alex de Lima, padre de Laura, una de las víctimas.

Para el día de hoy familiares de las víctimas realizarán una misa en memoria de sus seres queridos, seguidamente se realizará una velaton en el sitio del accidente.

Es de recordar que, un juez determinó otorgarle al empresario Enrique Vives Caballero una condena de siete años de prisión domiciliaria por lo sucedido en el sector de Gaira.