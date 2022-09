Presidente Petro posesiona a León Fredy Muñoz como embajador de Nicaragua

En la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro en compañía del canciller Álvaro Leyva posesionó a seis nuevos embajadores, entre ellos a León Fredy Muñoz como nuevo embajador en Nicaragua.

Durante esta posesión el Presidente habló sobre la relación y la situación con Nicaragua, asegurando que el diálogo es la única opción para recuperar estas relaciones que se perdieron por la ‘estupidez’ de las decisiones bogotanas.

“Tenemos un desastre. Toda esta escuela de abogados ligados al poder en Bogotá fracasó, fracasó estúpidamente. Pero construir una estrategia bogotana para defender nuestro derecho marítimo alrededor de San Andrés y Providencia, que no es bogotana, que es es raizal, que tiene que ver con otras culturas, derecho que nace por otras razones diferentes a nuestra presencia bogotana que tiene que ver con uno de los mayores desastres de la humanidad que es la esclavitud”, dijo el Mandatario.

También se refirió al litigio que tiene Colombia y Nicaragua, “la orden del Tribunal de La Haya, por la estupidez de la defensa bogotana, que desconoció ese tema, que no fue capaz de poner un abogado raízal porque acostumbrados a los grandes contratos tenían que ser bogotanos, que no fue capaz de mirar la historia, que no fue capaz de mirar la cultura, que no fue capaz de mirar la diversidad y, nos llevó a la última derrota en términos de pérdida de soberanía”.

Por último, Petro indicó que: “ahora tenemos que dialogar con Nicaragua, lo ordena el tribunal y hay que iniciar el diálogo, restituir los derechos del pueblo raizal sobre el mar derechos de pesca derechos de tránsito derechos de comunicación libre”.

Por su parte, el nuevo embajador se pronunció a través de cuenta de Twitter: “Asumo con orgullo la inmensa labor de ser el nuevo embajador en Nicaragua. Gracias presidente @petrogustavo por permitirme ser parte de la historia del Gobierno del cambio que busca la hermandad latinoamericana”.