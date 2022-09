“Hay que darle espacio y tiempo”: Roy Barreras sobre Irene Vélez, ministra de Minas

A raíz de la polémica que se ha generado alrededor de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, por sus declaraciones a la prensa y las cuestionables cifras que ha dado en medios de comunicación, han surgido en el país varias críticas contra ella e incluso hay quienes piden su renuncia.

En entrevista con Tropicana, el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, se refirió a Vélez luego de una pregunta del humorista Jhovanoty.

Barreras aseguró que “una mujer joven de provincia tenga un doctorado en filosofía y sea exitosa, implica que es una mujer inteligente”, refiriéndose a la ministra.

Además, señaló que lleva 30 días en el Gobierno y por eso “hay que darle tiempo y espacio”. No obstante, calificó a la ministra como una mujer inteligente y noble.

Críticas contra la ministra Irene Vélez:

Recordemos que la primera crítica contra la jefa de la cartera minero-energética surgió luego del anuncio de la ministra sobre el decrecimiento de la economía, en donde acabó una rueda de prensa porque, según ella, había desorden a la hora de preguntar.

Otra de las críticas contra Vélez surgió por su título como filósofa. En medio del debate de control político en el Senado sobre las altas tarifas de energía en el país, defendió su título y advirtió que hay varios prejuicios “equivocados” contra los filósofos, sociólogos y artistas.

“La campaña de desprestigio que en este momento circula en los medios no debería reproducirse en un espacio como este, democrático. Seguramente mis títulos de posdoctorado, doctorado, maestría, mis becas, etc, hablan de mi preparación y también voy a poder expresarles lo que he aprendido con la gente”, dijo.

Además, recibió un llamado de atención durante el debate de control político en la Comisión Quinta sobre el alza de las tarifas de energía.

La funcionaria comenzó a leer su intervención, por lo que el presidente de la comisión, Inti Asprilla, le pidió que no lo hiciera porque no está permitido.

Escuche la entrevista completa con Roy Barreras a continuación: