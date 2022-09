¿Qué sucedió con el caso del profesor Carlos Onofre Quintero en Puerto Boyacá?

El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Puerto Boyacá, fijó para el 20 de septiembre fecha de audiencia de libertad por vencimiento de términos en el caso del profesor Carlos Onofre Quintero, por el delito de actos sexuales abusivos de cuatro niñas.

Las madres de las víctimas dicen que solo las convocaron a cuatro audiencias, desde que se dio la captura y calificaron como una “canallada que se quiera dejar en libertad a Onofre Quintero”.

Luz Ángela Londoño, madre de una de las víctimas, dice estar triste al considerar que la justicia no ha sido diligente en el proceso. "Nos daban citas para audiencias y no las cancelaban porque el señor no tenía abogado, que la fiscal no estaba empapada del caso o porque no había juez. La última audiencia la tuvimos el 14 de junio. Da tristeza todo esto".

Insiste Londoño que son cuatro niñas que fueron abusadas y agrega: "No puede ser que no haya justicia para este señor, después de todo lo que hizo con nuestras hijas".

Según doña Ángela tiene los correos donde cancelaban las audiencias. "Siempre las programaban y no hacían nada, aquí se dilató el proceso, prácticamente no se investigó".

Reiteró: "Son niñas que no eran del mismo colegio, no se conocían y no tiene la misma edad. Por qué no investigan, y no es posible que la rama judicial no haga nada, se están vulnerando los derechos de nuestras hijas. Pedimos justicia".

Según la madre de la víctima nunca les preguntan nada sobre el caso. “Nos asignaron un abogado la Defensoría que nunca se relaciona con nosotros y nunca nos pregunta nada. Solo conocemos el nombre del abogado”, dijo Londoño.

W Radio contactó al abogado Javier Erazo para conocer su versión sobre lo señalado por Londoño y manifestó que se encontraba en una audiencia y más tarde se comunicaba con este medio.

En septiembre de 2021, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez con función de control de garantías al profesor Onofre Quintero, quien se desempeñaba como profesor de música en una institución educativa de Puerto Boyacá, señalado de abusar sexualmente de cuatro menores de edad, alumnas suyas.

Ese mismo mes, un juez le imputó cargos por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivos con actos sexuales. Los hechos habrían ocurrido entre 2015 y 2020, periodo en el que las víctimas denunciaron que tomaron clases particulares de guitarra con el docente, durante las cuales las habría violentado sexualmente.