El futuro del proyecto depende del MinDefensa: gerente Parque San Mateo de Pereira

El Ministerio de Defensa es el dueño del lote del Batallón San Mateo y es quien debe entregar los estudios técnicos para determinar el valor del traslado del batallón hacia el municipio de La Virginia, además de definir si apoyarán financieramente el proyecto, decisión que no han emitido de manera oficial.

Así lo expresó la gerente del proyecto Parque San Mateo, Ángela Fatt, quien indicó que el futuro de este sueño de los pereiranos se encuentra en manos de este departamento de gobierno.

“Tenemos al Ministerio de Defensa con toda la responsabilidad de definirnos cuál va a ser el futuro de este proyecto. Necesitamos que nos entreguen todos los estudios técnicos, jurídicos, económicos y de seguridad y nos definan el valor de traslado y, si van a apalancar el recurso. Estamos trabajando con unas cifras muy preliminares en un nivel de prefactibilidad muy básico de casi 400 mil millones. No podemos hacer estudios y diseños fase lll del parque porque el municipio no puede invertir en un predio que no es propio y tampoco podemos hacerle estudios y diseños al batallón porque solo el comando de ingenieros del ministerio sabe cómo debe hacerse”, puntualizó.

Por parte del Ejército Nacional, indican que es la Alcaldía de Pereira la que debe asumir los costos del proyecto, pese a que la administración ha indicado que no cuenta con los recursos y es por eso que solicitan apoyo del Gobierno Nacional. Sin embargo, de no contar con dicho soporte, la gerencia del proyecto utilizará un instrumento de planificación intermedia para ejecutar este proyecto de un pulmón verde para Pereira.