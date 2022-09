Día sin carro y moto en Bogotá 2022: horarios de inicio y fin este 22 de septiembre

Bogotá

La Alcaldía de Bogotá anunció que el jueves 22 de septiembre será el Día sin carro y sin moto en la ciudad, una jornada que se ha vuelto ‘tradición’ en los últimos años.

La administración dispuso del 100% de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público para la ciudadanía.

Además, habrá otros medios de transporte alternativos para que los habitantes de Bogotá se puedan movilizar.

Horarios de inicio y fin del Día sin carro y moto

La jornada de Día sin carro y moto en Bogotá iniciará a las 5:00 de la mañana y finalizará a las 9:00 de la noche.

A este Día sin carro y moto se unen los municipios de Mosquera y Chía de 6:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Excepciones del Día sin carro y moto en Bogotá

La Secretaría de Movilidad publicó la lista de las excepciones para la jornada del Día sin carro y moto en Bogotá.

Vehículos y motocicletas conducidos por personas en condición de discapacidad o para su transporte.

Vehículos de emergencia.

Transporte escolar.

Vehículos de transporte con capacidad para movilizar más de 10 pasajeros.

Vehículos y motocicletas de las empresas de transporte de servicios públicos domiciliarios.

Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.

Carrozas fúnebres.

Motocicletas que prestan el servicio de mensajería y/o domicilio.

Vehículos de transporte de valores.

Transporte público.

Vehículos y motocicletas para el control del tráfico y las grúas que prestan el servicio a la Secretaría Distrital de Movilidad.

Caravana presidencial.

Vehículos y motocicletas militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del Estado.

Vehículos y motocicletas de servicio diplomático o consular.

Transporte asignado por la Unidad Nacional de Protección a personas que tengan medidas de protección.

Vehículos y motocicletas destinados para el control operacional y el mantenimiento del Sistema Integrado de Transporte Público.

Transporte para el control de emisiones y vertimientos.

Cabe destacar que dentro de las excepciones están los vehículos y motos propulsados por motores eléctricos. Pero no se incluyen los carros híbridos.

¿Qué pasa con quienes pagaron el pico y placa solidario?

Durante la jornada de Día sin carro y sin moto, las personas que pagaron el pico y placa solidario tampoco podrán circular por las calles de la capital.

Según la administración local, quienes cuenten con este permiso no tendrán excepción y este día se repondrá al final de la vigencia del permiso.

¿Cómo funcionará TransMilenio el Día sin carro?

La Alcaldía de Bogotá especificó que en el Día sin carro y sin moto, las estaciones de TM abrirán sus puertas a las 3:30 de la mañana. Las estaciones que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del viernes 23 de septiembre.

En las troncales operará el 100% de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle, es decir, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.

Los sistemas duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.

Además, se especificó que 3.000 personas estarán en las vías para apoyar la operación del sistema de transporte.