Petro plantea la posibilidad de un cese al fuego multilateral con grupos armados

El presidente Gustavo Petro aseguró en su ultima declaración a medios de comunicación, desde Nueva York, que en los próximos días se va a plantear un cese multilateral del fuego con grupos al margen de la ley.

“Involucran a todos los que deseen un proceso de negociación con la justicia en Colombia para desmantelar organizaciones criminales lo que les proponemos es cesar el fuego”, añadió.

El mandatario aseguró que los diálogos con diversos grupos armados ya están iniciando y que de hecho ya ha existido contactos oficiales de funcionarios de Gobierno con miembros de disidencias y que es cuestión de días.

Sobre la reapertura de la frontera, el presidente aseguró que si lo haría pero del lado colombiano y no del lado venezolano.

El mandatario también se refirió al cóctel al que estaba invitado y llegó tarde en el museo de historia natural, donde se esperaba, al menos, un apretón de manos con el presidente Biden.

“No había ninguna cita. No soy de los presidentes que buscan cuando Biden va al baño para atravesarse en el pasillo. No había ninguna agenda concertada. No pasó nada”, aseguró el presidente.