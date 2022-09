“Siempre traté de pegarle bien al balón”: Arnulfo Valentierra

Arnulfo Valentierra, exfutbolista colombiano, pasó por los micrófonos de Peláez De Francisco en La W para hablar sobre su época como jugador, vistiendo las camisetas de importantes equipos como Once Caldas, América de Cali, Peñarol, entre otros.

En su conversación con Hernán Peláez y Martín De Francisco destacó el nombre de Carlos Rendón como uno de los mejores cobradores de tiro libre que vio en su carrera.

Recordado por su gran pegada de media distancia, Valentierra aseguró que creció viendo a Maradona. “Fui criado acá en Cali, por lo que escuché mucho a Arabena Jorge Aravena”.

“, si con el borde interno o externo. Cunado llegué al fútbol profesional no era extraño tirar Siempre traté de pegarle bien al balón, miraba de qué manera me iba mejor el balón un ‘tres dedos’, eso me facilitó mucho los tiros libres y los penales”, comentó.