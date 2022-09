Don Henry, el hombre que se hizo viral por su baile con un pollo

Don Henry, un hombre que se volvió viral en TikTok por bailar con un pollo, dialogó con Contrarreloj de W Radio para hablar de cómo surgió la idea por la que se hizo popular en redes sociales.

“Un día estaba en el galpón y se me ocurrió bailar. Un día me dijeron que por qué no grabábamos el baile que le hacíamos a los pollos y así surgió la idea. Mi hija estaba muy entusiasmada con verme en televisión, entonces se le ocurrió enviar un video a Andrés Aguirre”, comentó.

Aseguró que tras volverse viral en redes su familia “está contenta, pero los más felices son mis hijos”.

Asimismo, contó que desde pequeño ha trabajado en el campo y siempre ha tenido como prioridad sacar productos de “excelente calidad”.

“Toda mi vida la he dedicado al campo, disfruto todo lo que hago. Desde aquí alimentamos a miles de personas, es la misión que tenemos para darles productos de excelente calidad”, indicó.

Finalmente, dio algunos consejos para cuidar a un pollo de una forma adecuada, según su experiencia.

- Alimentación es importante, que se balanceada, a base de granos.

- Buscamos que esté en un ambiente apto

- Limpieza

- Las camas están compuestas de arroz y viruta de arena.