Luz Marina Bernal criticó duramente a la JEP y pidió expulsar a reclutador imputado

Luz Marina Bernal, defensora de derechos humanos y madre de Fair Leonardo Porras, víctima de falsos positivos a manos del Ejército, pidió formalmente a la JEP evaluar la expulsión del “reclutador” de víctimas Alexander Carretero, implicado en el homicidio de Fair y de otros jóvenes que fueron engañados con falsas ofertas laborales para ser llevados hasta el Catatumbo y asesinados.

En el documento conocido por La W, la defensora de derechos humanos criticó duramente que a su juicio, Carretero no ha aportado verdad mayor a la establecida en la justicia ordinaria y por el contrario en vez de estar pagando cárcel por la condena que se le profirió en el pasado, la JEP lo dejó libre desde febrero, lesionando gravemente los derechos de las víctimas, como ella. Por tanto pide que se le tumben los beneficios otorgados.

“...desde el primer momento que supe que mi hijo había sido asesinado por el Ejército colombiano comencé una larga lucha por la Justicia que hoy por las distintas decisiones que ha tomado la JEP, he de reconocer que no tengo, al anular el cumplimiento de las decisiones, fallos y sentencias obtenidas en la Justicia Ordinaria que durante tantos años peleamos por lograr y que forman parte de los argumentos recogidos en este documento” indica el documento conocido por La W.

En línea con lo anterior, la defensora de derechos humanos y madre de la víctima Porras Bernal, señaló que a lo largo de los años el reclutador Carretero ha sido contradictorio, no ha contado la verdad, ha mentido al decir que el preacuerdo con la Fiscalía fue “engañoso” hacia él, y lo más grave, que no reconociera en la JEP víctimas que en los procesos ordinarios donde fue condenado, sí reconoció.

“...los aportes del compareciente Alexander Carretero a la verdad han sido insatisfactorios, al no ser inéditos, ni exhaustivos ni extraordinarios frente a los hallazgos alcanzados por la Justicia Penal Ordinaria. Y no solo no ha esclarecido los hechos, sino que constantemente ha sido confuso y ha mentido en repetidas ocasiones, como es cuando afirma que no conocía a mi hijo” denunció Bernal a la JEP.

Además indicó que el abogado de Carretero ha intervenido en la falta de relatos de aporte a la verdad y su acta de sometimiento en comparación con los hechos que relató fue inconsistente, sin contar, a su juicio, con la parsimonia y falta de avance de la JEP en las diligencias (sólo fue convocado a dos audiencias). También calificó como apresurado que se le concediera la libertad y se le calificara como un máximo responsable, sin solucionar todas las irregularidades, que asegura Bernal, hay sobre el caso.

“La falta de rigurosidad en el tratamiento del caso ha sido muy elevada. Solo ha habido dos versiones voluntarias por parte de Alexander Carretero antes de la Audiencia Pública celebrada en Ocaña, en las que no se profundizó en ninguno de los casos. La información aportada fue constantemente parcial y superficial, e incluso ofensiva. Y aún así lo pusieron delante de las víctimas” expresó la JEP.

Adicionalmente, la defensora de víctimas y madre de Fair Porras criticó la falta de “profundidad” y “rigurosidad” de la JEP en el manejo, según ella, del caso de falsos positivos, donde por el afán de proferir decisiones Bernal indica que la jurisdicción ha sido arbitraria, por ejemplo no trasladándole las declaraciones de los implicados o haciéndolo a destiempo, también “limitando” su participación en las audiencias de observaciones.

Finalmente, Luz Marina Bernal expresó que resulta sorprendente que la JEP no haya valorado imputar al excomandante de la Segunda División del Ejército, general Carlos Ovio Saavedra, que no haya imputado el crimen de tortura, y también criticó duramente la sentencia en la que la JEP limitó las posibilidades de las víctimas de colocar recursos a las decisiones judiciales, expresando que “Señores Magistrados, yo les preguntó: ¿qué hubieran hecho ustedes si hubieran sido sus hijos? ¿Aceptarían ustedes estas decisiones que están tomando?” sentenció.