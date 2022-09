Monterianos protestaron nuevamente en rechazo a las altas tarifas de energía

Con una protesta pacífica los habitantes del barrio Villa Cielo se tomaron el segundo anillo vial de Montería, con el objetivo elevar su voz de rechazo hacia las altas tarifas del servicio de energía eléctrica y exigir a la empresa operadora el retiro de los medidores inteligentes que fueron instalados en este sector, y los reemplacen por contadores convencionales.

A la voz de los residentes de esta zona, la implementación de ese sistema ha favorecido al encarecimiento de las tarifas, al punto de que los pequeños comerciantes han optado por cerrar las puertas de sus negocios.

“Estamos cansados de la facturación de Afinia, nos están dejando pobres. Los pequeños comerciantes han ido cerrando sus negocios porque no son capaces de pagar esa facturación, las familias están dejando de comer por pagar los servicios públicos. Esperamos soluciones, no como un documento de 17 páginas que nos mandó para decirnos que no se puede hacer nada”, señaló Wilmar Taborda, presidente del Comité Cívico Unidos por Villa Cielo.

A su turno, Ramón Barrios, de la Liga de Defensores de Usuarios de Servicios Público, indicó que “Afinia está cobrando una deuda que es con el antiguo Electricaribe, eso es un abuso. También protestamos por la imposición de unos medidores inteligentes que de inteligentes no tienen nada, son medidores ladrones porque se incrementan las tarifas hasta un 500%”.

De acuerdo con el último estudio de Índice de Precios al Consumidor presentado por el Dane, en Montería el aumento de las tarifas de servicio de energía eléctrica fue de un 40.4%.

