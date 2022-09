Pumas se disculpa con Dani Alves por asegurar que se había lesionado

Dani Alves. (Photo by Hector Vivas/Getty Images) / Hector Vivas

Una polémica surgió en el fútbol mexicano luego de que el club Pumas asegurara que el brasileño Dani Alves, lateral del equipo, se había lesionado el ligamento colateral medial de la rodilla derecha.

En un comunicado inicial, el cuadro informó sobre la supuesta lesión. “Dani Alves no podrá cerrar el torneo Apertura 2022 con Pumas. El zaguero brasileño no realizó el viaje a Ciudad Juárez para encarar el compromiso ante Bravos por una lesión en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, que aún se encuentra en evaluación por parte del cuerpo médico del club”, explicó el equipo de la UNAM.

Sin embargo, y ante el comunicado, Alves respondió en sus redes sociales a una publicación de un medio mexicano, que aseguró que se perdería la Copa del Mundo, que su baja para el duelo ante el Juárez FC solo es por precaución y que estará listo para Qatar 2022.

“No es verdad, mi amigo Diogo (De Oliveira, delantero de los Pumas) me pegó una patada en el entreno y por precaución no viajo. PUNTO”, afirmó el exjugador del Barcelona español.

Tras este mensaje del jugador, el club mexicano realizó una nueva publicación en la que aclaran la situación e, incluso, ofrecen disculpas a Alves.

“Debido a una falta de comunicación y al viaje del equipo se publicó una información errónea. Por dicha equivocación, ofrecemos una disculpa a Dani Alves”, aseguraron.

Los Pumas cerrarán su participación en el Apertura al visitar este viernes al Juárez FC ya sin posibilidades de clasificar a la fase final.

Los felinos hicieron uno de sus mejores mercados de fichajes de los últimos años al contratar a Alves y los argentinos Eduardo Salvio y Gustavo Del Prete.

Sin embargo, los felinos, a un partido del fin del Apertura, tienen un récord de dos triunfos, ocho empates y seis derrotas, ubicados en el antepenúltimo lugar de la tabla con 14 puntos.

Ante Juárez, los universitarios buscarán rescatar el orgullo y empezar a replantear lo que seguirá en el Clausura 2023 que se iniciará después de Qatar 2022.