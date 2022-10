Es uno de mis grandes maestros: Orlando Berrío sobre Juan Carlos Osorio

Orlando Berrío, jugador de Águilas Doradas, pasó por los micrófonos de Peláez De Francisco en La W para hablar de su actualidad deportivo y de paso recordar que quería ser boxeador.

“Solo Dios sabe cómo me entreno, cómo me preparo para disfrutar cada oportunidad que tengo”, señaló.

Asimismo, aseguró que Juan Carlos Osorio fue uno de sus grandes “maestros”, pues lo potenció en su segunda etapa en Nacional, equipo en el que fue campeón de la Copa Libertadores con Reinaldo Rueda.

“El ‘profe’ es uno de mis grandes maestros, le estoy muy agradecido. Potenció cada una de mis habilidades y me dio la oportunidad de regresar a Atlético Nacional”, comentó.

Además, recordó cómo fue su difícil inicio en Millonarios, equipo en el que no tuvo mucho tiempo para jugar, pero resaltó que firmar por Patriotas impulsó su carrera.

“Ir a Patriotas me ayudó muchísimo para nuevamente recorrer ese camino futbolístico que había perdido, la confianza y de continuidad que no tuve perdido en Millonarios. Luego se me abre la puerta de ir a un club como Flamengo”, comentó.

Por otra parte, recordó su paso por Flamengo en el que consiguió cuatro títulos, compartiendo con jugadores de renombre internacional como ‘Gabi Gol’, Filipe Luis, Diego Alves, entre otros.

“Tengo muy buena amistad con ellos. Esas son las cosas buenas que nos deja el fútbol, las amistades, personas que me ayudaron a crecer y evolucionar en el fútbol brasileño que no es fácil, es demasiado intenso y competitivo”, aseguró.