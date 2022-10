Viáticos por $63 millones no los ha cobrado la primera dama: Mauricio Lizcano

Colombia

El pasado 29 y 30 de septiembre, los ministros y funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro participaron en la reunión de planeación estratégica en la Casa Presidencial de Hato Grande, en Sopó (Cundinamarca), con el objetivo de afinar mecanismos de coordinación del Gobierno Nacional.

Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, y quien fue encargado por el presidente para coordinar esta estrategia conjunta, conversó con W Fin de Semana sobre las conclusiones en torno a las estrategias abordadas para evitar que se sigan presentando divergencias que han puesto en situaciones incómodas al Gobierno en las últimas semanas.

Para Lizcano, el balance de este día de trabajo, que duró casi 15 horas, fue positivo: “Logramos entendernos entre todos y reconocer el compromiso que tenemos: la narrativa con la que ganamos las elecciones debe ser la misma con la que gobernemos, es decir, coherencia con el plan de Gobierno”.

El director del DAPRE también aseguró que el objetivo de la reunión era más de carácter técnico, a pesar de que hubo una sesión sobre el tema de las comunicaciones: “Articulamos mensajes y trabajamos fuertemente en estar todos sintonizados”.

Los viajes de la primera dama

Mauricio Lizcano también se pronunció sobre el decreto firmado por el canciller Álvaro Leyva en el que se comisionó a la primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial para asistir a eventos en Londres, Nueva York y Tokio, el cual ha generado una gran polémica.

Según el director del DAPRE, resulta “normal, legal y beneficioso” para el Estado que en algunos actos el presidente pueda delegar a su esposa, la primera dama, para representar al país. Incluso, destacó que desde la presidencia de Virgilio Barco las primeras damas hacen eso.

Por eso, destacó que este es un Gobierno donde la mujer juega un papel importante.

“La primera dama en el Gobierno del presidente Gustavo Petro no es una figura decorativa, si hay alguien que le da valor importancia y preponderancia a la mujer es él. Su programa de Gobierno habla de que el cambio es con las mujeres, su propia esposa no puede ser la excepción”, dijo.

Lizcano también aclaró que todos los decretos deben tener, solamente por orden jurídico, una disposición económica. Sin embargo, tras conversar sobre el asunto con el canciller Álvaro Leyva, conoció que, en el caso de la primera dama, ella no ha cobrado ninguno de los recursos que están establecidos en ese decreto.

De esta manera, Lizcano fue enfático al resaltar que “al Estado hoy no le han costado un solo peso los desplazamientos de la primera dama”.

“Los viáticos no han sido cobrados por la primera dama, simplemente salió un decreto porque todo decreto debe llevar atados unos gastos: a usted le dan una función y esta debe llevar un gasto. Pero estos solo se cobran al momento de presentar el informe”, informó Lizcano en W Fin de Semana.

La firma que analizará el legado de la Presidencia Petro

Con respecto a la oferta para contratar a la consultora Mckinsey & Company Colombia INC, por 125 millones de pesos, para implementar un taller de planeación estratégica que sirva de apoyo al equipo de Gobierno para “priorizar las principales metas del Legado de Programas de Gobierno del presidente de la República”, Lizcano destacó su importancia.

Por eso indicó que “lo que hace un gobierno serio como el del presidente Gustavo Petro es saber cuál va a ser el puerto de llegada, el final, para construir las acciones que permitan llegar allá”.

Lizcano agregó que, si un gobierno no sabe para dónde va, no tiene una bandera clara o un legado, no va a pasar a la historia: “Este es un gobierno de cambio, histórico, por lo que el orden, la planeación, la inspiración y la capacidad de movilización social son clave para poder hacer las transformaciones”.

Escuche la entrevista a Mauricio Lizcano, director del Dapre, en W Fin de Semana: