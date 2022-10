A juicio los empresarios Ríos Velilla por escándalo Recaudo Bogotá

La Fiscalía radicó el escrito de acusación, por el delito de violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades a los empresarios Javier y Carlos Ríos Velilla, y su sobrino, el exconcejal Felipe Ríos por el escándalo de presunta corrupción en el millonario contrato de recaudo de los dineros de TransMilenio.

La entidad los acusará el próximo 13 de octubre a las 4:00 pm.

Según el ente acusador, entre el 2008 y el 2011, los empresarios intervinieron de manera indirecta para quedarse con el contrato a través de la empresa Recaudo Bogotá S.A.S, compañía que certificó en esa época que no incurría en ninguna causal de inhabilidad.

Dice el documento que los empresarios Carlos y Javier habrían ocultado la inhabilidad para contratar con el Distrito a través de “un entramado societario”.

“Al revisar la información de las empresas integrantes de RECAUDO BOGOTÁ, se tiene que RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., está compuesta accionariamente por CITY MÓVIL COLOMBIA S.A.S. (60% de participación); LAND DEVELOPER INC (20% de participación); y LG CNS Co LTD. (20% de participación); es así, que de las actividades investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, se corroboró que lo verdaderos controlantes de RECAUDO BOGOTÁ S.A.S. son Ustedes CARLOS MARIO y JAVIER FRANCISCO RIOS VELILLA por medio de los contratos entre las sociedades DATATOOLS S.A. y EDTM KONSULTORES con RECAUDO BOGOTÁ S.A.S., empresas éstas sobre las cuales ustedes tiene el 100% de las acciones; y son estas las que operan directamente el contrato de concesión desde el año 2011″, dice el documento.