Hace más de 10 años no renuevan equipos: Cancillería por compras de $2.000 millones

Luego que se conocieran las órdenes de compra por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de 337 computadores todo en uno y 79 portátiles con sus accesorios, a través de un comunicado, la entidad se pronunció asegurando que las compras obedecen a la necesidad de renovar los elementos de cómputo de las sedes Bogotá y Cartagena.

“Para el año en curso, en este proyecto se definió ampliar el soporte de tecnología para prestar de manera adecuada la gestión de la información del Ministerio de Relaciones Exteriores, sus áreas en Colombia y las embajadas, consulados y delegaciones de Colombia en el exterior. Esto incluye renovar los servicios tecnológicos, entre ellos la adquisición de equipos (computadores) y periféricos (cámaras, diademas), para cambiar aquellos que ya cumplieron su vida útil y presentan obsolescencia tecnológica”, dice el comunicado.

También, explicaron el motivo de compra de las cámaras con diademas, “tiene como finalidad facilitar a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores el desarrollo de reuniones virtuales, disminuyendo costos de desplazamientos tanto a nivel local como internacional, así como la mejora en la atención en las oficinas de atención al ciudadano, para brindar el adecuado apoyo y asesoría que requieren los ciudadanos colombianos y los extranjeros (asesoría que, luego de pandemia, se realiza – en su mayoría- a través de videollamadas y canales digitales)”.

Así mismo, aseguraron que tener elementos antiguos ha hecho más difícil la atención: “desde hace más de 10 años, el Ministerio de Relaciones Exteriores no renueva en su totalidad los equipos de cómputo de las sedes de Bogotá y Cartagena, los cuales luego de tanto tiempo presentan obsolescencia, daño de partes, desempeño inadecuado por bloqueos y lentitud. Esto ha impactado negativamente en la productividad del personal que tiene como apoyo para su trabajo un computador de escritorio o portátil por las malas condiciones tecnológicas mencionadas anteriormente”.

Finalmente, indicaron que “se han identificado 642 equipos de cómputo obsoletos, que ya no se pueden reparar por el atraso tecnológico que presentan en temas de hardware. Por las mismas características que tienen estos equipos, es imposible que se actualicen a la última versión del sistema operativo lanzado por Windows, ya que solo soportan Windows 7 (versión que ya no tiene soporte y ponen en riesgo la información de la Entidad al no soportar actualizaciones de seguridad dejando estos equipos vulnerables a las amenazas que se presentan diariamente en el ciberespacio)”.