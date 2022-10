Un interno de la cárcel de Bellavista pide la eutanasia por una fuerte enfermedad

Un interno de la cárcel Bellavista en Medellín está pidiendo la eutanasia debido a que padece una enfermedad que lo hace vivir un calvario.

Sebastián López, joven de 23 años permanecía en prisión domiciliaria cuando decidió salir a tomar con un amigo, según su padre, quien conversó con W Fin De Semana, el joven se encontraba bajo los efectos de droga y alcohol. “Al sentir que lo estaba viendo la Policía, emprendió la huida en una moto”.

Sin embargo, recibió 9 disparos de una agente de Policía y fue detenido con el cargo de fuga de presos por 48 meses.

López, aunque se ha enfrentado a distintas cirugías, no han logrado acabar con la infección que tiene en cada una de las heridas, lo que lo hace sentir un dolor insoportable.

“Los médicos me dicen que depronto la infección está pegada al hueso pero no han hecho nada, no hay atención, nadie lo atiende por estar preso, por eso él decidió que no esperará los 48 meses, que prefiere morirse”.

Esta decisión es respaldada por sus familiares, y aunque aseguran que es una situación muy fuerte, “preferimos verlo muerto que estar sufriendo como lo está haciendo ahora”.

“La condición de mi hijo está muy degradada por la negligencia del centro médico”, dijo Hernando López, papá de Sebastián.

Además, el padre agrega que el joven está viviendo dos problemas, “está pasando por una gran depresión por el bullying que le hacen los compañeros porque se está pudriendo por dentro y siente mucho dolor, entonces él dice que prefiere morirse”.

Por otro lado, afirma que el reporte que le da la Policía Nacional es uno distinto al que se informa en la cárcel, pues el del centro penitenciario es fuga de presos y el de la Policía es que lo encontraron robando y que cuando lo pillaron él se enfrentó a ellos.