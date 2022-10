El video con el que denunciaron “brujería” dentro del Congreso en pleno debate

En medio del último debate del proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú, en el Congreso de la República, representantes del Centro Democrático aseguraron que se estaba realizando “brujería” durante el debate por lo que pidieron que se aplazara la votación.

El representante Óscar Villamizar aseguró que “arriba están haciendo brujería en el Congreso. Podrán reírse, pero en el tercer piso hay velas, muñecos que están quemando en el Congreso. Esto nunca lo habían hecho”.

Añadiendo que “esto no es el recinto para esto, así que presidente le pido el favor, como autoridad, que retire a la gente o que se comporten”.

#NoticiaW | El representante a la Cámara del @CeDemocratico, @OscarVillamiz, denuncia que se está haciendo brujería durante el último debate del proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú. >> https://t.co/tbm3iWedfe pic.twitter.com/Jm6QSUhJ1n — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 11, 2022

A esto, el presidente de la Cámara, David Racero, señaló que “no podemos hacer juicios sobre temas de si es o no brujería, no podemos hacer juicios. Este Congreso es abierto al público como debe ser un Congreso, simplemente se le pide a la Policía que verifiquen si no hay ningún tipo de problema podemos continuar”.

Sin embargo, el representante del Pacto Histórico Santiago Osorio aseguró que los visitantes estaban tejiendo un Frailejón Pérez.

#NoticiaW | Esta es la “brujería” que denuncian los congresistas del @CeDemocratico durante el último debate del proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú. >> https://t.co/AMNglsj0Ox pic.twitter.com/RnNXgktYfY — W Radio Colombia (@WRadioColombia) October 11, 2022

Además, escribió en su cuenta de Twitter que se trataría de un intento para sabotear el debate del importante proyecto. “El CD hace que este Congreso sea un circo: Querían suspender la discusión del Acuerdo de Escazú que porque los ciudadanos que vinieron a ver el debate estaban haciendo brujería y muñecos vudú. La señora estaba tejiendo un Frailejón Ernesto Pérez”.

El CD hace que este Congreso sea un circo: Querían suspender la discusión del Acuerdo de Escazú que porque los ciudadanos que vinieron a ver el debate estaban haciendo brujería y muñecos vudú. La señora estaba tejiendo un Frailejón Ernesto Pérez 🤡🤡🤡🤡🤡 pic.twitter.com/QbRHKWBhhU — Santiago Osorio M. (@osoriosantiago) October 11, 2022

Por su parte, la congresista María Fernanda Carrascal escribió: La oposición que tenemos en el Congreso es vergonzosa. Buscaron sabotear el último debate de #EscazuAhoraColombia: 1. Que asistentes estaban haciendo “brujería” con un muñeco del Frailejón Ernesto Pérez 🤣 2. Quisieron aplazar. 2. Que la sesión no era legítima y se salieron.”

Finalmente fue aprobado el proyecto que ratifica el Acuerdo de Escazú. Ahora su articulado deberá ser conciliado entre el Senado y la Cámara.