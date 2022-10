Turista denuncia que le robaron 7 millones de pesos en Bahía Concha en Santa Marta

Un turista procedente de Bucaramanga, denunció ser víctima de un presunto robo, cuando disfrutaba de un descanso junto a su familia en las playas de Bahía Concha, según el afectado tenía siete millones de pesos en efectivo, para usarlos en los gastos que tuviera pertinente mientras que se encontraba en el lugar.

“Al momento de que recibo los almuerzos, se me cae la plata porque la tenía en mis piernas, en esos momentos pasa un mesero, tomó el dinero y como pasaba gente no le presté atención, luego es que me doy cuenta que no tengo el dinero, personas de la carpa de al lado y mis familiares son testigos”, aseguró José Miguel Gutiérrez Pinzón.

Al hacer la denuncia a los prestadores de servicios que allí se encontraban, manifestó que no tuvo ayuda para dar con el paradero de la persona, “hablo con uno de los supervisores, y me dice en un tono desafiante, que no tiene ladrones en su equipo de trabajo, me trata de narco, porque que hago con siete millones en efectivo, pero una persona que va a disfrutar con toda la familia, siete millones de pesos no es plata”, dijo el afectado.

Finalmente, aseguró que uno de ellos le dijo que mejor dejara las cosas así porque esta es una zona donde llegaban paramilitares, por lo que sintió temor por él y su familia.