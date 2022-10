“Nunca haríamos eso”: Julio Sánchez Cristo ante colombianos inadmitidos en México

Colombia

En medio de la difícil situación que están viviendo los turistas colombianos que llegan a México, por las retenciones abusivas, mal trato y mala información, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que precisó cuáles son los requisitos que deben cumplir los colombianos para entrar a México.

Dichos requisitos son: “Diligenciar el formulario de prerregistro, contar un alojamiento para toda la estancia, “recuerde portar impresa la constancia de pago, con los datos de su hotel. En caso de que haya sido invitado por alguien, debe presentar una carta de invitación firmada por su anfitrión, con sus datos de contacto, copia de un comprobante de domicilio (recibo de servicios públicos) y una copia de la identificación de esta persona”.

Para el periodista Julio Sánchez Cristo, director de La W, el prerregistro es el único requisito que deberían llenar los turistas colombianos.

Además, afirmó que Colombia no actúa en reciprocidad hacia México, pues afirmó que “nosotros no haríamos eso nunca”.

“Nosotros necesitamos a los mexicanos, al turismo mexicano. ¿Qué autoridad moral tienen, si el Clan del Golfo está permeado por narcos mexicanos?”, advirtió Sánchez Cristo.

Por eso, reiteró su mensaje para los colombianos que contemplan a México como destino turístico en este momento: “Busque un plan alternativo porque a México no le va a afectar nada su potencial de turismo (…) a México no le va a afectar que unos pocos colombianos no vayamos, a lo mejor en otros destinos los reciben bien”.

Al final, concluyó sus críticas sobre el documento emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores: “La Cancillería, después de los ocho puntos inaceptables de la jodetería de México, el noveno punto es: ‘todo lo anterior no garantiza su ingreso a México’”.

¿Qué se necesita para viajar a México desde Colombia? Documentos, pasaporte y más

México es uno de los destinos más visitados por los colombianos. Aunque no se necesita una visa para ingresar a este país, se requiere de una documentación específica para los viajeros que quieran ingresar por vía aérea.

Vale resaltar que, según cifras de Migración Colombia, más de medio millón de colombianos viajan al año a México. Sin embargo, ha aumentado la preocupación por el número de visitantes inadmitidos.

Requisitos para viajar a México desde Colombia

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, actualmente los colombianos no requieren una vacuna contra el COVID-19, ni prueba PCR ni cuarentena obligatoria.

En cuanto a los documentos, debe tener su pasaporte vigente para viajar a México vía aérea por turismo. Vale resaltar que México admite la entrada a ciudadanos de Colombia por razones de turismo, negocios, estudios o tránsito, siempre y cuando la estancia sea menor a 180 días.

En los casos anteriormente mencionados, los colombianos ingresan a México como visitantes y sin permiso para realizar actividades remuneradas.

Pre-registro, el documento que debe diligenciar antes de viajar a México

Además de su pasaporte, las autoridades mexicanas informaron que a partir del 1° de abril de 2022, los colombianos deben realizar un pre-registro de su viaje, un proceso que es obligatorio.

Este pre-registro consiste en llenar un formulario que generará un código QR y la recepción de una Forma Migratoria Múltiple, documentos necesarios para ingresar a México y que serán solicitados por las autoridades.

Vale resaltar que este procedimiento es gratuito y no necesita intermediarios para hacerlo.

¿Cómo llenar el pre-registro para ingresar a México?

Para llenar este pre-registro, puede realizar el procedimiento dando clic en ESTE ENLACE. Luego debe tener a la mano la siguiente información:

Datos de algún contacto del país de origen y otro del país de destino (nombre y teléfono).

(nombre y teléfono). Pasaporte tipo libreta vigente . México requiere una vigencia mínima de 6 meses.

. México requiere una vigencia mínima de 6 meses. Reserva del lugar donde se va hospedar o comprobante de domicilio (en caso de tener un familiar o conocido en México).

(en caso de tener un familiar o conocido en México). Boleto de salida del país (aéreo, marítimo o terrestre).

del país (aéreo, marítimo o terrestre). Itinerario de viaje (documento en donde describe las actividades que llevará a cabo durante su estadía en el país ordenado por día y lugar).

Tenga en cuenta que toda la documentación se tiene que digitalizar y guardar en formato JPG, PNG o PDF con un tamaño máximo de 2MB para subirlos a la plataforma en la sección de “Adjuntar documentos”.