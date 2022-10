Daniel Carvalho: “el que es corrupto es corrupto, aunque no meta nada”

Durante el segundo debate del acto legislativo que regula el cannabis para mayores de edad, el representante independiente por Antioquia, Daniel Carvalho, confesó que fuma marihuana desde hace 25 años, lo cual no le ha impedido terminar sus estudios, ser un buen profesional, un buen hijo y amigo. Además, señaló que el daño no se lo ha hecho el cannabis de uso recreativo, sino la estigmatización.

En entrevista con Sigue La W, Carvalho aseguró que este proyecto que se debate en el Congreso no busca obligar a nadie a consumir marihuana. “Aquí no se trata de obligar a nadie a nada, precisamente uno de los énfasis de mi trabajo es la libertad individual, el Estado debe garantizarnos la posibilidad, como adultos, de tomar nuestras propias decisiones”.

Adicionalmente, aseguró que, tras su confesión, varios congresistas de diferentes partidos se le acercaron para comentarle que también fuman marihuana. “Hay mucho conservadurismo que también genera tabú (…) si bien hay un enfoque de salud pública, también hay un tema de tumbar prejuicios”.

¿En qué momento se vuelve el consumo problemático?

Sobre este punto, el representante indicó que “el consumo se vuelve problemático cuando interfiere con tus actividades cotidianas, con tu salud mental, con tus relaciones personales (…) si a uno el consumo no le impide tener buenas relaciones personales, trabajar o estudiar, sacar adelante su proyecto de vida, no es un consumo problemático”.

De igual forma, fue tajante al mencionar que “las sustancias no hacen a la gente buena o mala, el que es ladrón es ladrón, fume, beba o meta cocaína; el que es corrupto es corrupto, aunque no meta nada. El que es malo es malo, aunque se ponga corbata”.

Educación para buscar consumidores responsables:

Por otra parte, Carvalho aseguró que la pedagogía y la educación es lo que puede hacer a los consumidores responsables.

Añadiendo que “conozco muchos empresarios marihuaneros, también es hora de salir del clóset psicoactivo. Esto no se trata de decir si es bueno o malo, se trata de que nos pongamos de acuerdo que el enfoque prohibicionista no ha dado ningún resultado”.

Discriminación por su aspecto físico

Siguiendo con la entrevista, el representante reveló que en varias ocasiones ha sido discriminado por sus dreadlocks o rastas.

“Sí he sentido discriminación, antes la Policía me requisaba más a mí que a los demás, la gente me miraba feo (…) la diferencia nos asusta, pero la diferencia es una de las grandes riquezas que tiene Colombia”.

¿Está invitando a consumir marihuana?

De otra parte, Carvalho puntualizó que su objetivo no es invitar a la gente a consumir cannabis. “Estoy invitando a la gente a que no discrimine a quienes consumen, estoy invitando a la gente a que se den cuenta que la prohibición no nos ha llevado a debilitar las mafias. Yo soy un ejemplo que hay muchas personas que tienen consumo no problemático”.

Para finalizar, expresó que los políticos que no admiten abiertamente que consumen marihuana lo hacen por no perder votos.

“Los políticos que no lo dicen es porque les da miedo perder votos, a mí no me da miedo si esto me da o me quita votos, yo tengo que ser auténtico”.

Escuche la entrevista completa a continuación: