Aseguradoras a MinTransporte: “no está en riesgo atención médica a accidentados”

El gremio de las aseguradoras contradijo al ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien afirmó que la falta de pólizas de Soat está poniendo en riesgo la vida de los conductores y peatones.

“No es cierto que una persona que no cuente con el Soat no recibiría atención médica en caso de sufrir un accidente (como lo dijo el ministro). El Soat transfiere el sistema de salud una parte de los recursos de las primas para que se puedan atender dos casos: si hay heridos y el vehículo no tienen Soat vigente, si el vehículo que produce el accidente se da a la fuga y no sea posible identificarlo”, afirmó Miguel Gómez, presidente de Fasecolda.

Por ello, enfatizó en que “no es cierto que la falta de un Soat vigente esté poniendo en riesgo la vida de conductores, peatones o cualquier víctima de accidentes de tránsito”.

Recordemos que en los casos que no exista una póliza vigente, las víctimas de accidentes de tránsito tendrán derecho a la misma atención médica que los cubiertos por el Soat.

Entre los acuerdos a los que llegó el Gobierno con los motociclistas es que a más tardar el 31 de octubre tendrán una solución para el problema del Soat, para revisar rebajas de este seguro.