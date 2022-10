Escándalo del megatanque Barranquilla: implicado aspirará a la Alcaldía de la ciudad

El megatanque fue anunciado en Barranquilla como una obra cuyo propósito era resolver los problemas de suministro de agua para más de 800.000 habitantes.

El proyecto tuvo una inversión de aproximadamente 23.000 millones de pesos y aumentó a más de 40.000 millones. Su construcción inició en 2015 y debía culminar en 2017, sin embargo, la gente que iba a ser beneficiada por esta obra se quedó sin agua potable.

El abogado y contratista Luis Enrique Guzmán Chams, estuvo involucrado en el escándalo de corrupción del megatanque, no obstante, 6 años después, decidió lanzarse como candidato a la Alcaldía de Barranquilla para las próximas elecciones, con el partido Pacto Histórico.

Champs afirmó que había pagado coimas para quedarse con este contrato, pero recientemente anunció su aspiración durante una entrevista para CTV Barranquilla.

“Soy candidato a la Alcaldía de Barranquilla, tengo muchas cosas que le puedo aportar a la ciudad para un verdadero cambio. Para que tengamos una Barranquilla diferente a ese modelo económico que se ha venido manejando en las últimas dos décadas”, manifestó.

Así mismo, se pronunció sobre este escándalo de corrupción en el que también está involucrada la familia Char.

“Me da un dolor en el alma saber que el tanque no funciona, ese tanque es una de las obras más bonitas y emblemáticas que puede tener barranquilla, un tanque diseñado para abastecer de agua a 8.000 personas más o menos. Me da mucho dolor que después de cinco años de haber arrancado la obra y que en 2017 yo la tuve en un 82% de avance, estemos en el 2022 y la obra no avanza”, señaló.

Según Guzmán Chams, él fue sacado de manera injusta del proyecto, pero alcanzó a dejar ese “regalo” para los barranquilleros, que, hoy todavía siguen esperando que la obra funcione para contar con agua potable.

“A mí me da mucha satisfacción saber que yo de verdad aporté algo a esta ciudad y es que ese tanque que mal o bien está ahí en algún momento funcionará. Siento que le regalé eso a Barranquilla y llevo cinco años enfrentándome con todas las mafias que manejan esta ciudad, no me da miedo enfrentar a los poderosos de Barranquilla”.

Cabe resaltar que el proyecto del megatanque no finalizó debido a las denuncias de las coimas que volvieron económicamente inviable la construcción de la obra.

Después del escándalo se abrieron entes de control como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría, iniciaron las respectivas investigaciones, sin embargo, hasta el momento no ha pasado nada.