Llane cuenta su experiencia en la apertura de los conciertos de Daddy Yankee

El cantante reguetonero Juan David Castaño Montoya, mejor conocido en la industria musical como Llane, relató en W Fin De Semana su experiencia como telonero del ‘La Última Vuelta World Tour’, de Daddy Yankee.

“Nunca se me va a olvidar ese día cuando mi mánager me llama y me dice ‘Llane te dieron 6 fechas para los conciertos de Daddy Yankee’. Esto para mí fue algo especial, lo celebramos con todo el equipo”, expresó el artista.

Explicó que haber cantando con Yankee “ha sido lo mejor”.

Señaló que no ha podido verse frente a frente con el intérprete de ‘Gasolina’, debido a la agenda del artista: “hemos estado en lugares diferentes, pero he estado hablando con el equipo y para mí sería un sueño verlo él, poder hablar y compartir con él”.

Resaltó estar feliz con su carrera y con los proyectos en los que ha trabajado como solista, luego de separarse de la agrupación Piso 21

